Часть города осталась без тепла: авария на сетях вологодской ТЭЦ. Часть домов в 5-м и 6-м микрорайонах города оказались в зоне отключения. Напомним, предыдущая авария теплоэнергетиков в областной столице случилась в конце декабря.18 января мэр Вологды Сергей Воропанов во время прямого эфира сообщил, что около 10:00 часов утра сообщили о прорыве на теплотрассе на пересечении улиц Беляева и Текстильщиков. Из-за ЧП я часть домов областной столицы окажутся в зоне отключения, в части жилого фонда будут снижены показатели.Авария произошла на участке компании ТГК-2. Компания является частной и не спешит вкладываться в реконструкцию сетей. Ее головной офис находится в Ярославле.Город, по мере возможности, поможет вологжанам перенести аварийную ситуацию, заверил Сергей Воропанов, пообещав, что муниципалы постараются часть нагрузки перевести на свои сети.