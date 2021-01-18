В Череповце возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, он обвиняется в покушении на убийство.По версии следствия, в ночь на 13 декабря 2020 года у мужчины в гостях в квартире на ул. Мира в Череповце находился знакомый 1981 г.р.Как водится, мужчины напились и поссорились. В ходе конфликта хозяин ударил гостя в лицо, связал ему простыней и скакалкой руки и ноги. На этом садист не успокоился: он облил его спиртосодержащей жидкостью, поджег ее и ушел. К счастью, от верной гибели горящего мужчину спас еще один собутыльник, он погасил пламя и вызвал врачей. Те диагностировали термический ожог 30 % поверхности тела, мужчина был госпитализирован.Как оказалось, подозреваемый в покушении на убийство был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, приведшее к его смерти. Его арестовали, ведется расследование уголовного дела.