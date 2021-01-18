В Череповце массово обновляют детские веранды в детских садах. Там стартовала специальная городская программа \\"Новая веранда\\". Уже за первый месяц года их поставят 18 штук.\\"Рассказы Чехова сформировали в нашем сознании светлый образ летней веранды. Он разбивается вдребезги, когда родители, приходя за ребенком, видят сооружение ещё брежневской эпохи\\",- пишет мэр города на своей странице ВКонтакте. По словам Вадима Германова, больше 200 навесов нуждаются в реконструкции. Масштаб работ огромный, но программа будет действовать до тех пор, пока не будут отремонтированы все постройки.\\"В ближайшее время выполним работы в садах № 64, 112 и 19\\", - сообщил градоначальник.