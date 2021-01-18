В Вологде завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летней вологжанки, которая вместе с сообщниками организовывала азартные игры.По версии следствия, летом 2019 года женщина устроилась администратором в игорный клуб, который располагался в Вологде, на улице Ленинградская, 79.Там в арендованном помещении были установлены 15 компьютеров, соединенные в локальную сеть. В целях конспирации клуб был оборудован электронным видеодомофоном, так что вход был возможен лишь постоянным клиентам. Также можно было попасть по звонку на служебный телефон.Женщина-администратор по предварительному сговору с организатором игорного заведения, была обязана находиться в помещении клуба в соответствии с графиком работы на протяжении рабочей смены с 12 часов 00 минут текущего дня до 00 часов 00 минут следующего дня, обеспечивать порядок, принимать денежные средства от клиентов, начислять кредиты на компьютеры на сумму полученных денежных средств, обслуживать процесс игры, а также при желании клиентов выдавать выигранные ими денежные средства.За каждую отработанную смену она получала 800 рублей. 7 августа 2019 года незаконная деятельность игорного заведения была пресечена сотрудниками УМВД России по Вологодской области.Уголовное дело в отношении организатора незаконной деятельности и еще двух его сообщников ранее следователями СК России уже было передано в суд для рассмотрения.Сейчас под суд пойдет и женщина-администратор клуба, сообщает региональное СУ СК РФ.