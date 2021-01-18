Около 5 часов утра пропала вода в домах на улицах Гагарина, Щетина, Панкратова, Тендрякова, Лечебная и Солодунова.Микрорайон Ковырино в Вологде остался без воды из-за аварии на водоводе.На место выехали специалисты «Вологдагорводоканала». Работы начались, но водоснабжение будет восстановлено лишь во второй половине дня.Как заверена администрация города, организована доставка воды в социальные объекты и жилые дома.В начале января авария на водоводе оставила без воды жителей улицы Конева и окрестностей.