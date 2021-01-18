17 января в 17 часа 56 минут горела «Шкода Фабия», припаркованная во дворе жилого дома № 84 по улице Советской в Соколе.Как рассказала хозяйка, она съездила в магазин и оставила машину с работающем двигателем, чтобы подзарядить аккумулятор. Примерно через 30 минут она спустилась, заглушила двигатель автомобиля, попробовала снова завести ее, но та не завелась. После этого женщина забрала вещи из багажника и закрыла машину. Ничего подозрительного ею замечено не было. Но минут через 10 минут прибежал прохожий и сообщил, автомобиль горит.Когда она выбежала на улицу, то на месте уже работали пожарные. По словам женщины, незадолго до происшествия у машины были проблемы с форсунками, подтекал бензин. В результате поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие капота и левого переднего крыла. Как сообщает МЧС, предварительная причина пожара – неисправность топливного оборудования. В тушении было задействовано 2 пожарных расчета.