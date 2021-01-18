18 января около 06:40 на 26 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 65-летний мужчина, управляя автомобилем \\"Джили Атлас\\", двигаясь со стороны Вологды в сторону Кириллов, выехал на встречку.Там двигался автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял 21-летний молодой человек. От удара отечественная легковушка вылетела в кювет. Автомобиль \\"Лада Гранта\\", под управлением 56-летнего мужчины, двигавшийся за \\"Джили\\", врезался в него.В результате столкновения пострадал водитель ВАЗа. С различными травмами он был госпитализирован. Обстоятельства ДТП уточняются.