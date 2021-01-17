В Вологодском районе ищут мужчину. Добровольцев приглашают прочесать местность в окрестностях деревни Яскино.Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что выезд в Яскино состоится из областного центра в девять часов утра 18 января от дома №71 по Советскому проспекту.Без вести пропал 39-летний Гагарин - Лапин Василий Сергеевич. Его не видели с 28 декабря 2020 года.Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые короткие волосы, зелёные глаза и шрам на брови. Был одет в чёрное: удлинённую куртку, брюки, зимние ботинки и вязаную шапку.