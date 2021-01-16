В поселке Кадуй Вологодской области, что в 50 км от Череповца, 13 января произошло ЧП на Череповецкой ГРЭС, которая по совместительству является местной котельной и обеспечивает электроэнергией Вологодско-Череповецкий узел: в три часа дня в генераторе паровой турбины «Сименс» хлопнул водород. Взрывной волной в здании выбило стекла. К счастью, пострадавших нет. Турбина стала не пригодна к работе. Об инциденте сообщило ИА \\"Ранпресс\\" со ссылкой на собственные источники. Череповецкая ГРЭС - это одна из самых крупных станций Северо-западного федерального округа, ее мощность составляет 1080 МВтГлавный инженер «Оптовой генерирующей компании №2», филиалом которой является ГРЭС, выехал на место тем же вечером. Еще через два дня в Кадуй прибыла сервисная служба. Сейчас специалисты оценивают полученный ГРЭС ущерб. Данную турбину установили при строительстве нового блока Череповецкого ГРЭС в 2014 году, на которое потратили 17,8 млрд. рублей.