15 января в Соколе горела котельная. ЧП случилось в 21 час 31 минуту на улице Беднякова, 51.Причина – предположительно неосторожное обращение с огнем кочегара котельной.Он около 21:30 открыл топку и начал подкидывать дрова. Из-за образовавшейся обратной тяги, из котла вылетели искры, они попали на сухие опилки в накопителе опилок, после чего произошло возгорание. Вначале он попытался потушить возгорание собственными силами с помощью огнетушителей и воды. Однако ситуация вышла из-под контроля.Как сообщает пресс-служба МЧС, площадь пожара – 64 квадратных метра. Огнем повреждена обшивка и кровля накопителя опилок, кровля котельной.В ликвидации задействовано 6 единиц техники, 19 человек личного состава.