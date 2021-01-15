В городе металлургов летом появятся 16 новых топиарных фигур из искусственной травы. Планируется установить инсталляции в каждом районе Череповца - в планах даже зеленые скамейки у Дворца химиков. Местные жители оценили идею, но попросили подбирать фигурки поизысканней.Мэр города рассказал, что в сквере на Молодежной будут \\"Ежики\\", \\"Конь\\" у ТЦ «О'кей», \\"Медведь с корзинкой\\" в парке 200-летия, \\"Улитки\\" будут подниматься по склону проспекта Победы у ЖД виадука.Жители областной столицы знакомы с топиарной фигуркой \\"Рука\\", которая раньше стояла в Кремлевском саду. В Череповце в прошлом году поставили \\"Бобика\\" с корзинкой у Ледового дворца. Однако такой ландшафтный дизайн нравится не всем. Скульптуры необходимо размещать в подходящем по стилистике месте, поддерживать их внешний вид.