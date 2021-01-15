Читатели «Череповец-поиск» из Сокола прислали запись c камеры видеонаблюдения с одной из частных дач. Волк напал на собаку, охранявшую на привязи дом. На жутком видео в темное время суток волк подходит к как будто ничего не подозревающему \\"охраннику\\", хватает его за шею, отрывает от цепи и тащит в лес. Хищнику пришлось повозиться, чтобы отсоединить тело пса от ошейника... Слабонервным и детям смотреть запись не стоит.Нападений на человека пока в Вологодской области зарегистрировано не было. Поголовье волков пытаются контролировать, в прошлом году охотники официально убили 304 хищника.