В Вологде в 18 часов вечера минувшего четверга прохожие обнаружили труп мужчины на автобусной остановке у Дома офицеров. Вызвали скорую и полицию. Скончавшийся опрятно одет, видимых телесных повреждений не было. На месте ЧП мобильного телефона или документов не нашли. Только сегодня удалось установить личность погибшего - ему оказалось всего 40 лет. По предварительной информации, мужчина умер от ишемической болезни сердца. \\"О переохлаждении речи не идет\\", - заявила представительница областного управления СКР Наталья Летенкова.Следственный отдел СУ России по городу Вологде возбудил уголовное дело по факту гибели вологжанина. Окончательное решение о причинах смерти будет принято по результатам проверки.