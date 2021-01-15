В Вологде станция скорой помощи встретила нового начальника Виктора Брусина. Новость сообщили на заседании оперативного штаба Правительства Вологодской области. Александр Носов пробыл в должности едва месяц - на следующий день после назначения ушел на больничный из-за проблем со здоровьем. По данным пресс-службы областного Правительства, в начале 2021 года медик принял решение вернуться на прежнее место работы.До кадровых перестановок в коронавирусный год подразделение 16 лет возглавлял Юрий Маркевич, который, по официальным данным, сменил работу по собственному желанию в начале декабря 2020.Новый руководитель станции скорой помощи Виктор Евгеньевич ранее работал главным врачом поликлиники городской больницы № 2. В 2003 году окончил Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», в 2006 году - Российский государственный гуманитарный университет в Москве по специальности «Менеджмент организации», в 2019 – Межотраслевой Институт Госаттестации в городе Пермь (профессиональная переподготовка по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье»). Губернатор пожелал успехов на новой должности.