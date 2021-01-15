В Вологде сотрудники магазина при просмотре записей с камер видеонаблюдения заметили кражу, совершенную мужчиной. Они обратились в полицию.Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый вологжанин. В магазине он заметил полную корзину покупок, которую оставил другой посетитель. Мужчина схватил продукты и пронес их мимо кассы, на улице переложив в пакет. Товары он продал на рынке за 1500 рублей, а полученные деньги растратил. Ущерб был оценен в 4 тысячи рублей.Подозреваемому грозит до 2 лет лишения, сообщает пресс-служба УМВД по городу Вологде. В последнее время сообщения о кражах продуктов довольно частые. Например, продавщица одного из супермаркетов создала преступную схему по выносу товаров. Кроме того, во время новогодних праздников вологжане попадались на выносе мимо касс корзинок спиртного, конфет, подарков и мандаринов. Они обосновывали свои поступки тем, что хотели побаловать друзей и семью.