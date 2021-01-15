Вологодская область 15 января попала в ТОП-10 регионов по количеству нововыявленных заболевших коронавирусом за сутки. С начала января каждый день фиксируют 301-326 новых зараженных, что лучше чем в декабре — 374-354 человека ежедневно. Однако сильного спада не наблюдается. Сегодня 307 вологжан получили статус больного COVID-19. 9 местных жителей попали в список погибших, за все время от коронавируса на Вологодчине скончались 512 человек.За последний день 302 жителя области победили болезнь (хотя многим придется бороться с последствиями и долго восстанавливаться). Моногоспитали на данный момент заполнены на 57%.