В Вологде в результате аварии в новогодние праздники пострадал только что отремонтированный дизайнерский бульвар Пирогова. Автомашина снесла металлический стенд с названием общественного пространства и повредила припаркованную рядом машину. При инциденте никто не пострадал. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.Город подсчитал, что на восстановление поврежденного стенда уйдет более 200 тысяч рублей. По словам мэра Сергея Воропанова, взыскивать средства будут в судебном порядке с виновника аварии и его страховой компании. Конструкцию демонтировали 8 января.Автолюбитель рассказал, что при обгоне он не справился с управлением. Вологжане же возмутились таким ценам за стенды. Некоторые и вовсе не поняли, зачем ставить стенд с названием, ведь великий врач Николай Пирогов не был родом с Вологодчины, а улицу просто отремонтировали.