Череповец не оплатил установку светодиодных фигур. Предприниматель пытается получить деньги, используя передачу Андрея Малахова, сообщает официальный сайт Череповца.Местные власти сообщают на нарушение контрактных обязательств.Предприниматель из Ярославля Анна Карпова выиграла тендер на изготовление и установку пяти новогодних светодиодных фигур, значительно сбив цену: стоимость ее услуг была вдвое меньше планируемой. Работы она должна была завершить к 15 декабря 2020 года.Однако был допущен срыв сроков. Кроме того, как сообщает официальный сайт мэрии со ссылкой на заместителя начальника департамента ЖКХ Анатолия Вересова, некоторые композиции были ниже оговоренных размеров, а материалы не соответствуют указанным в соглашении.«Три раза приглашали подрядчика подписать акты выполненных работ — ни разу никто не приехал и не направил представителя. Город не отказывается оплачивать работы. Но подрядчик должен составить акт: что сделано по факту, какие материалы использованы. Фактически же предприниматель предлагает нам закрыть глаза на несоответствие материалов и размеров фигур техзаданию и оплатить невыполненные работы», — объясняет Анатолий Вересов.Анна Карпова поясняет, что заболела коронавирусом и не смогла выехать в Череповец, при этом уведомив департамент ЖКХ.Однако мэрия присылала письма о необходимости подписать акты о сдаче объектов. \\"Ни на одну из комиссий я попасть не смогла из-за болезни», — пояснила она изданию Город Че.Сайт мэрии сообщает, что предпринимательница обратилась в программу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Мэрия звонков из Москвы пока не получала.Ранее череповчане сообщали о том, что основание светящихся шаров, установленных на площади Химиков, разрушилось под ногами желающих сфотографироваться, так как было было сделано из полимерного материала, а должно быть из трехмиллиметрового листового металла.На площади Химиков установлены были три композиции: новогодние шары, светящаяся карета и арка в форме снежинки, все они едва устояли под натиском горожан.