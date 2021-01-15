В Тотьме сгорел двухэтажный восьмиквартирный жилой дом.Возгорание произошло 14 января около 9:40 на улице Кирова, 91.В доме проживала 70-летняя женщина с 46-летним сыном, а также 62-летняя женщина с 93-летней мамой.Огонь быстро распространился по деревянному дому, отстоять его не удалось, он полностью уничтожен. От пожара пострадал 46-летний жилец - у него ожоги.Площадь пожара - 120 метров, все имущество уничтожено огнем. В ликвидации возгорания участвовали 12 пожарных и 4 единицы техники.Пожар произошел из-за поджога, сообщает пресс-служба регионального МЧС.