Целлюлозного комбината под Череповцом не будет, об этом не без сожаления сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Вопрос неожиданно всплыл на встрече онлайн с журналистами области. Возмутились перспективой строительства ЦК жители населенных пунктов, расположенных на Волге в частности, Ярославской области. В безопасность подобных производств в России не верят, а Череповец и так периодически появляется в списках самых грязных городов страны. Но несколько лет назад реально стояла угроза строительства предприятия в бассейне Рыбинского водохранилища.«Можно было бы решить все вопросы с проведением экологических экспертиз. Мы бы получили мощнейший рывок в развитии, вся европейская часть страны получила бы. Для нас это был самый крупный инвестиционный проект по зеленым технологиям, самый экологически чистый во всем мире. Это был бы завод, которым гордилась бы вся страна. Я чувствую некоторое разочарование. Завод точно построят, но не в Вологодской области. Он будет радовать глаз руководителей и жителей другого региона, а тот объем налогов, который мы могли бы получить, останется за пределами нашей области», — сообщил Олег Кувшинников.Как решать вопросы с экспертизой, он не сообщил приглашенным на пресс-конференцию журналистам. А те и не уточнили.