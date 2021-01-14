14 января около 11:00 на 313 километре автодороги Вологда-Новая Ладога произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, мужчина 1992 г.р., управляя автомобилем Ауди А6, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на встречку, чтобы обогнать грузовой автомобиль, который поворачивал направо. При этом иномарка врезалась в Пежо 407 под управлением мужчины 1985 г.р. От удара автомобиль Пежо съехал в кювет.Затем автомобиль Ауди врезался в автомобиль Фольксваген Пассат под управлением мужчины 1979 г.р., который двигался за Пежо. После столкновения автомобили Ауди и Фольксваген оказались в кювете.В результате столкновений пострадала женщина 1993 г.р., пассажирка Ауди, она госпитализирована.На место выезжали наряды ГИБДД, которые должны установить все обстоятельства ДТП.