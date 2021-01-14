Верховный суд оставил приговор в отношении Юлии и Евгения Блохиных без измененийСупруги признаны виновными в гибели приемного ребенка Степы Кукина. Ребенок оказался в реанимации детской областной больницы. Причиной тому стало жестокое избиение ребенка. Восемь месяцев мальчик пробыл в больнице, однако несмотря на все усилия врачей, в том числе столичных, улучшения не наступило. Степа не вышел из коме и умер.Вологодский областной суд 20 февраля 2020 года отправил Юлию Блохину на 18 лет в исправительную колонию общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год. Ее мужу, Евгению Блохину, назначили 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.В ходе следствия родители пытались переложить вину на несовершеннолетнюю дочь. Как выяснилось, это не единственный случай жестокого обращения в семье. ЧП стоило должностей чиновникам, ответственным за жизнь детей в приемных семьях - они не следили за положением дел и даже пошли на служебный подлог.14 января 2021 года Верховный суд России рассмотрел в кассационном порядке приговор Вологодского областного суда. Он оставлен без изменений.