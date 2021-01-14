Сокольский районный суд Вологодской области вынес решение по делу о \\"Пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций, которые запрещены федеральными законами\\". Мужчина, отбывая наказание в Исправительной колонии №4 на территории Вологодской области, размещал на личной страничке в соцсети идеологические посты и символику экстремистского международного движения.Неформальное молодежное криминализированное движение АУЕ («Арестантское уркаганское единство» или «Арестантский уклад един») запрещено на территории Российской федерации с 17 августа 2020 года. Многие считают, что осужденные таким банальным образом просто выкачивают деньги из несознательной молодежи, попутно насаждая вредные принципы.Павел отказался лично присутствовать на судебном заседании. Суд назначил ему штраф в 1 000 рублей с удалением размещенной информации.