В Харовском районном суде вынесли наказание местному жителю. В ночь с 31 октября по 1 ноября 2020 года мужчина пришел с металлическим ломиком к магазину «Азла», что находится в деревне Поповка Харовского района. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, и сбил навесной замок продуктового. Харовчанин проник в магазин, где взял с собой водку, пиво, сигареты и 3000 рублей. Похищенное употребил и растратил.Подсудимый признал свою вину. С учетом смягчающих обстоятельств и рецидива преступлений суд назначил местному жителю 1 год 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. С осужденного взыскан причиненный ущерб. Приговор еще может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.