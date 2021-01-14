Череповецкое предприятие АО «Русский бисквит» превысило уровень загрязняющих веществ в сточных водах. Представитель компании присутствовал при отборе проб и подписал акт без разногласий - никаких замечаний не делал. Лабораторный анализ проводила аттестованная лаборатория. Выявлены превышение норм ПДК по железу общему в январе 2019 года, железу общему, цинку и меди в мае-июне 2019 года.МУП «Водоканал» подал в арбитражный суд иск о взыскании 52 тысяч рублей за нарушения норм сбросов в январе и в мае-июне 2019 года. Ответчик же заявил, что при отборе проб были нарушения. Суд такой аргумент не принял и встал на сторону «Водоканала», задолженность будет взыскана. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.