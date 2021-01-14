В Усть-Кубинском районе погибли пенсионеры. Они жили в частном доме. Следователи устанавливают причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).Супруги проживали вдвоем в деревянном частном доме на улице Северной в деревне Стафилово Усть-Кубинского района, в котором 12 января около 8 часов 30 минут произошел пожар. Его заметили соседи и вызвали пожарных.На месте тушения обнаружили тела хозяев - 82-летнего мужчины и его 79-летней супруги. В ходе разбора полностью уничтоженной огнем постройки были обнаружены останки тела погибшего владельца дома у его кровати, на которой мужчина проводил большую часть времени, поскольку передвигался с трудом, и тело его супруги в районе выхода из дома.По имеющимся данным, супружеская пара для отопления дома использовала печи. \\"Дом отапливался при помощи печек, русской и столбянки у которых имелся общий дымоход. Печи топили каждый день, с утра русскую и столбянку, и вечером еще раз столбянку, которая располагалась в спальне. Угли из русской печи вечером погибшая выносила в нежилую часть дома\\", - сообщает пресс-служба МЧС.Угли в «тушилке» в нежилой части дома, по одной из версий, и стали причиной трагедии.Как сообщает СУ СК, по данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти обоих пенсионеров является отравление окисью углерода.