В Белозерске погибли 45-летний мужчина и его 34-летняя гостья.По данным регионального СУ СК РФ, в доме произошел пожар. Около 1 часа 40 минут 13 января пенсионерка сообщила о запахе дыма и гари в деревянном 8-квартирном жилом доме на улице Красноармейской в Белозерске. Пенсионерку эвакуировали.Квартира на первом этаже, из которой поднимался дым, оказалась запертой изнутри, так что дверь пришлось взломать. Тело погибшей женщины 1986 года рождения обнаружено у выхода в коридоре, тело мужчины 1975 года рождения – на полу жилой комнаты рядом с тлеющим диваном.Был проведен тщательный осмотр места происшествия. телесных повреждений у погибших не обнаружено. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.Для подтверждения версии назначены судебно-медицинские экспертизы.