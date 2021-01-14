В самый холодный день - 13 января, в Вологодской области сгорело три автомобиля. Среди них - двухлетний \\"Джили Атлас\\". Утром 13 января он загорелся в Вологде, на улице Ленинградской, 150. 39-летний мужчина приехал на работу, заглушил мотор, закрыл дверь, включил сигнализацию. Однако коллега мужчины заметила дым, идущий из-под задней части автомобиля. Водителю пришлось разбить стекло, чтобы заглушить двигатель. Прибывшие пожарные ликвидировали горение, причиной происшествия называется сбой в работе электрооборудования.Днем в центре Вологды на улице Челюскинцев, 6 горел \\"Хендай Матрикс\\" 2005 года выпуска. Причина та же - аварийный режим работы электрооборудования. Выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие капота и переднего правого крыла.А в селе Непотягово Вологодского района загорелся \\"Рено Дастер\\" 2012 года выпуска. Оплавились пластиковые элементы, приборная панель, поврежден моторный отсек, закопчен салон. ЧП случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности 54-летним собственником автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Вологодской области.