О том, что памятник погибшим сотрудникам УМВД в Череповце оказался бесхозным, сообщил портал Город Че. Более 8 лет монумент не имел владельца, хотя за это время в городе сменились 3 руководителя управления МВД.На официальном сайте мэрии, собственнику откликнуться и заявить о своем праве на объект. Если никто не заявит, то с большой вероятностью на основании судебного решения памятник перейдет в муниципальную собственность.Напомним, памятник погибшим сотрудникам УМВД торжественно открыли в ноябре 2012 года с участием губернатора и начальника УМВД области. В 2020-м объект был реконструирован. Кстати, на бесхозный памятник не могли потратить бюджетные деньги. Так что хозяин должен в ближайшее время найтись.