Трактор попал под фуру с мурманскими номерами. Пострадал тракторист и техника. ДТП случилось на федеральной трассе Р21 в Вологодской области.Как сообщает в областном управлении ГИБДД, 12 января в 6:30 утра на 296 км федеральной трассы Вологда-Тихвин «Кола» произошло столкновение.По предварительным данным, 57-летний житель Мурманской области, водитель «Скании» с полуприцепом, догнал попутно идущий трактор Беларусь и врезался в него. Трактор оказался в кювете, он опрокинулся. В ДТП пострадал 48-летний мужчина - тракторист.Он направлен на амбулаторное лечение