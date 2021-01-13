По данным областного департамента образования в Вологодской области на сегодняшний день карантин по ковиду введен в 6 классах 5 школ.В том числе в Вологде на карантине находятся 3 класса в 2 школах, в Череповецком районе - 1 класс, в Череповце - 2 в двух школах. Кроме того, введен карантин по ОРВИ в 1 классе в Череповецком районе.В детских садах по ковиду карантин введен в 10 группах 10 детских учреждений области. 8 групп закрыты в 8 детских садах Вологды, 1 группа в Великоустюгском районе и 1 - в Шекснинском районе.Напомним, дети переносят коронавирус легче, чем пожилые люди.