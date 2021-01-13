Мусорный вопрос: губернатор области обратил внимание на возмущение вологжан, не желающих принимать мусор из соседних районов. Олег Кувшинников поручил профильным структурам и органам местного самоуправления ускорить разработку новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, учитывающую мнение жителей территорий. А также он сегодня озвучил решение о запрете на ввоз мусора на Вологодчину из других регионов.Напомним, скандал возник вокруг проекта властей по размещению ТКО, образуемых на территории Великоустюгского района, на полигонах соседних Нюксенского и Тарногского районов. При этом подчеркивалось, что мера носит временный характер и будет распространяться только на 2021 год.Местные жители, испугавшись, что их территории превратят в своеобразный Шиес, возмутились, история получила широкий общественный резонанс. Разбираться пришлось губернатору.По его словам, «Документ был разработан и опубликован без должного экономического расчета и согласования с профильными ведомствами, хотя возможно было организовать площадки временного хранения на территории Великоустюгского района\\". Он дал поручение проработать альтернативные варианты.как сообщает пресс-служба губернатора, для решения проблемы в Великоустюгском районе будет построен собственный полигон ТБО. Средства на разработку проектно-сметной документации в объеме 49 миллионов рублей по поручению Губернатора будут выделены муниципалитету из областного бюджета в виде субсидии.Существующая схема обращения с ТБО не предусматривает размещение отходов из Великоустюгского района на территориях Тарногского и Нюксенского районов, и она остается в силе. Разработка новой территориальной схемы обращения отходов должна быть завершена до конца 2021 года, а принята она будет только после всех необходимых общественных обсуждений.Олег Кувшинников особо подчеркнул, что в новой схеме обращения с ТБО, как и в предыдущей, будет категорически запрещено размещать в Вологодской области отходы из других регионов страны.