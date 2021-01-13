В Череповецком районе гибнут кабаны. Охотники бьют тревогу.Случаи гибели кабанов зафиксированы в Мяксинском и Коротовском охотничьих хозяйствах, сообщает сherinfo со ссылкой на председателя общества охотников и рыболовов Череповца Андрея Павлова. В этих охотхозяйствах проживает около полутысячи кабанов, но зиму переживут не все. По словам охотоведа, снежный покров в лесах нынче выше 40 сантиметров и волки стали причиной гибели животных.По его словам, кабанам в наших условиях приходится нелегко - это пришлый с юга вид с юга, появившийся в 1970-х годах. Поэтому охотоведы устраивают кормушки, на которые подвозится фуражное зерно, ячмень, овес, кукуруза.Но есть еще одна опасность - волки, заимающиеся коллективной охотой и вырезающие кабанов целыми стадами. Только секачи могут дать отпор.При этом волки вырезают все стадо, а не только на пропитание.- Случаи уже были в обоих хозяйствах, — рассказал Андрей Павлов.Другим видам. по его словам, опасность голода не угрожает: медведи спят, лоси куницы, лисы, зайцы приспособлены к таким природным условиям.