В Вологодской области горело общежитие колледжа. Как сообщает пресс-служба МЧС, 75 человек были эвакуированы.ЧП случилось 12 декабря вечером. Сигнал о возгорании поступил в 18:18: горело общежитие о многопрофильного колледжа, что в Великом Устюге, на улице Сахарова.Установлено, что возгорание произошло в комнате № 56 на 3 этаже трехэтажного кирпичного здания.Выгорел матрац и внутренняя отделка комнаты. Из-за задымления потребовалась эвакуация. На мороз вышли 75 человек.Пожар тушить который приезжали 3 машины и 16 спасателей. А ЧП произошло из-за загоревшегося зарядного устройства.