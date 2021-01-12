Черепашьим шагом: на Вологодчине привито 517 вологжан.Накануне Нового года правительство области заявило о начале массовой вакцинации сразу после праздников. Как пошутил губернатор, праздники для вологжан не обойдутся без алкоголя, поэтому вакцинация начнется не сразу в новом году, а с 11 января. Но этого не случилось.В конце года в СМИ заявлялось о вакцинации медиков, затем - о вакцинации соцработников и даже волонтеров. При этом называлась цифра - около 500 человек получили прививку.Спустя практически две недели цифры вакцинированных оказались чуть более прежних. От ковида привито 517 вологжан. Это медики, врачи, соцработники и волонтеры. Из них 117 получили второй компонент вакцины, то есть прошли полный курс вакцинации. Жители области записываются на прививку на региональном сайте госуслуг.11 января департамент здравоохранения области заявил, что массовая прививочная кампания на Вологодчине не началась. Причина — вовремя не поступила очередная партия вакцины.— Сейчас область ожидает поставку препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Сроки и объем поставки пока не называются, — сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Анна Чхетиани порталe media35.ru.По мнению специалистов, вакцинация должна происходить массово, лишь тогда будет эффект. В противном случае привитые с течением времени будут терять иммунитет.Напомним, кроме медиков, педагогов и соцработников, в первую очередь будут прививать людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом и ожирением. Во вторую очередь - работников сфер транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов, таможенников, вахтовиков, военнослужащих, работников сферы услуг. В третью очередь - госслужащих, студентов и призывников.