В селе Устье 7 января двое приятелей 39 лет и 43 лет отмечали новогодние праздники. Свидетель инцидента рассказал, что мужчины решили выявить сильнейшего с помощью борьбы на руках - армрестлинга. Старший победил, что сильно расстроило его противника. В результате вспыхнувшей ссоры, проигравший схватил нож и вонзил в грудную клетку оппонента.Пострадавший вывалился из квартиры, но вскоре потерял сознание от кровопотери и скончался. На безработного ранее судимого подозреваемого заведено уголовное дело по статье убийство. Он помещен под арест. На данный момент ведется расследование, об этом сообщило СУ СК РФ по Вологодской области.