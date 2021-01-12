1 января 42-летний череповчанин возвращался из гостей на такси. На сидении он забыл борсетку с деньгами и документами. Найти имущество он не сумел и обратился в полицию. Стражи порядка начали поиски.Как сообщает отдел МВД по Череповцу, мужчина заявил о пропаже сумки с 200 000 рублями, паспортом и документами на автомобиль. Сотрудники полиции установили водителя - им оказался 37-летний мужчина. В отделе полиции тот рассказал, что нашел мужскую сумку, увидел в ней деньги и решил их присвоить. Все документы он сжег в мангале у своего гаража в Ясной Поляне. Оперативники в квартире таксиста обнаружили деньги в сумме 90000 рублей - остальное он потратил на активный отдых в саунах и дорогой алкоголь.Против корыстного таксиста возбуждены уголовные дела по п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ч.1,2 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Только за кражу мужчине грозит 5 лет лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей.