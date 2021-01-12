В Вологодской области продолжают гибнуть в пожарах люди. Трагедия произошла на востоке области. Пожарные получили информацию 11 января в 4 часа 33 минуты о возгорании частного жилого дома в деревне Пески Нюксенского района. Дом принадлежал женщине 1929 года рождения. Он был полностью уничтожен огнем. В огне погибла хозяйка и ее племянник. Мужчина 1975 года рождения являлся инвалидом 1 группы.Как сообщает МЧС, На праздники в гости к ним приехали родственники из Архангельска, они расположились на ночевку в втором доме. Они проснулись ночью от треска, выбежали на улицу, вызвали пожарных. Постройки были не под одной крышей, но близко расположены. Причина - электротехническая: короткое замыкание или аварийный режим работы проводки.Местные жители говорят, что женщина с племянником в этом доме они жили с весны 2020 года, алкоголем не злоупотребляли, не курили. На место выезжали 4 единицы техники, 7 человек личного состава.