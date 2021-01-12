В Вологодскую областную детскую больницу за период новогодних каникул поступило 18 детей с компрессионными переломами. Об этом сообщила детский омбудсмен Ольга Смирнова. Чиновница попросила родителей следить за катающимися детьми на горках, так как у них еще притуплено чувство самосохранения - разноцветная «ватрушка» кажется вполне безопасной. Несовершеннолетние любят скатываться с самых опасных склонов, сталкиваться друг с другом, ездить «паровозиком». Все это может привести к печальным последствиям.Вдвоем лучше не ездить или же выбирать пологие горки. Необходимо следить, чтобы в опасной близости не было других катающихся. Трамплинов стоит избегать. Кроме того, на «ватрушке» нужно правильно разместиться: не стоя и не лежа на животе, а присесть как на стул - откинуться назад и согнуть ноги в коленях. Привязывать «ватрушку» к машине или снегоходу и вовсе смертельно.