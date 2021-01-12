В деревне Васютино Сокольского района Вологодской области двое мужчин с утра застольничали в трехкомнатной квартире 67-летнего двухквартирного деревянного дома с печным отоплением. В половину одиннадцатого собственник ушел, закрыв гостя на ключ. 11 января в час дня поступил сигнал о пожаре.На место ЧП выехали 18 человек личного состава и 5 единиц техники. В пожаре уничтожены перекрытия и отделка. 57-летний гость погиб в огне. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего. О трагедии сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.