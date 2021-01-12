В Вологде новую четверть младшие ученики школы №30 начали в новом трехэтажном здании. Постройка позволила разгрузить учебные заведения в районе улицы Костромской. Учебное заведение считалось самым загруженным в областной столице: почти 900 ребят учились во вторую смену. Теперь в новом филиале расположилось 12 классов детей начальной школы - 1700 школьников, правда им приходится ходить на занятия в 2 смены. Был построен отапливаемый переход между зданиями.Губернатор области присутствовал на открытии и пояснил: «Новое здание позволило создать условия для обучения и воспитания детей начальных классов. Для самых юных учеников появились спортивный и обеденный залы, кабинеты оснащены современным оборудованием, организованы комфортные рекреации, есть медицинский блок и многое другое».