В Вологде 12 января ожидаются морозы сильнее -30 градусов. Из-за аномальных холодов школьники начальных и 5 классов могут пропустить школу. Пойдет ли ребенок в учебное заведение, решают родители в индивидуальном порядке.Начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева заявила, что 12, 13 и 14 января дети будут переведены на домашнее обучение. Школьники будут выполнять задания на повторение изученного - сделать это можно будет и дома, и в школе. Педагоги в любом случае должны быть на рабочих местах.Сегодня в Вологде в первый день 3-й четверти к обучению приступили все школы. На карантине 6 классов: в гимназии № 2, школах № 3 и № 5, образовательном центре № 23 «Созвучие».