Футбольная федерация Вологодчины организует футбольный турнир, посвященный памяти Олега Васильева. Прием заявок ведется до 13 января.Спорткомитет формирует группы розыгрыша Кубка Вологодской области памяти О.А. Васильева по мини-футболу. Все команды регионального Чемпионата автоматически становятся участниками памятного турнира, при этом для участия в состязаниях не требуются дополнительные взносы. Игры будут проходить в Вологде.Напомним, экс-замгубернатора Вологодской области Олег Васильев работал гендиректором вотчины Деда Мороза и погиб в авиакатастрофе осенью 220 года. Он был похоронен в Вологде.