Рисунки на теле мужчины оказались запрещенной нацистской символикой.Грязовецкий районный суд Вологодской области установил, что осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении №6, демонстрировал другим мужчинам татуировки. Перманентные рисунки были нанесены на кисти рук, пальцы и плечо и выглядели как нацистская свастика.Согласно законодательству, в нашей стране установлен запрет использования в любой форме нацистской символики - она оскорбляет наш народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Поэтому инцидент со свастиками был доведен до суда: правоохранители составили протокол об административном правонарушении, акт осмотра осужденного, взяли объяснения нарушителя и его товарищей.Учитывая обстоятельства правонарушения, личность заключенного, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.