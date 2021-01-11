Трагический случай произошел в Никольском районе. Во время охоты на лосей погиб мужчина. Местный житель выстрелил в него из ружья. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности»).По данным следователей, это была коллективная охота с загоном лосей на охотников, стоящих на точках. ЧП случилось 5 января недалеко от станции Кема у поселка Макаровский около 14:30.Житель Никольского района 1964 года рождения дважды выстрелил из охотничьего карабина своего знакомого. Он стрелял в кусты, что были в ста метрах от него.Согласно правилам, запрещается стрелять, когда четко не видишь цели. Мужчина стрелял наугад, приняв другого охотника за приближающегося лося.38-летний охотник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. От полученного ранения через некоторое время мужчина скончался. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, сейчас устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.