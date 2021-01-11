В Вологодском районе на станции Паприха произошло ДТП с участием грузового поезда. Линейное отделение транспортной полиции сообщило, что 11 января в 10:45 на железнодорожные пути выехал автомобиль Дэу Нексия. На переезде в тот момент горел запрещающий сигнал. Машина не успела преодолеть переход, поезд не успел остановиться - произошло столкновение. Обстоятельства устанавливаются.Известно, что пострадавших при ЧП нет. Поезд направлялся со стороны Вологды в Данилов. Вероятно, водитель побоялся, что из-за поезда ему придется долго стоять - местные жители жалуются, что составы перекрывают дорогу на десятки минут. Один из комментариев о станции Паприха в Яндекс.Картах: \\"Отвратительная работа! Опять полсостава перекрыли переезд!!! Почему нельзя ставить составы как положено? Дежурному наплевать или он спит? 11 грузовых вагонов через переезд!!! Кто там работает? Чем они там занимаются?\\"Подобные переезды есть и в Вологде, например, на улице Товарной. Чтобы перекрытый переход обойти пешком, придется потратить лишние 40 минут времени и немало сил. Например, 29 декабря в 5 часов вечера люди ожидали, когда состав наконец сдвинется - не меньше часа. Многие очень замерзли - там были и старики, и маленькие дети. Вологжане сообщили о ситуации в местный чат автолюбителей. Периодически поезда на этом месте сбивают спешащих людей...