В Вологде сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Начиналось все прозаично: 48-летний вологжанин обедал в одном из заведений в Заречной части Вологды, а уходя - забыл свою борсетку. Вскоре мужчина спохватился, вернулся, но вещей на месте уже не было. Пришлось обратиться в полицию. В борсетке была крупная сумма наличных: ущерб составил около 40 тысяч рублей.На место происшествия был незамедлительно направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы УМВД России по г. Вологде со служебной собакой. В ходе осмотра места происшествия бельгийская овчарка по кличке Центавр взяла след и привела полицейских в один из домов, где и находился злоумышленник. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. 30-летний вологжанин пояснил, что увидел оставленную борсетку на столе, взял ее себе и ушел. Позже в ней он обнаружил 40 тысяч рублей и документы. Деньги забрал себе и успел потратить, а документы выбросил в 400 метрах от кафе. Вор надеялся, что прохожие обнаружат их и отнесут в полицию.Дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Борсетка с документами уже возвращена потерпевшему.