Губернатор Вологодской области на встрече с добровольцами сообщил о разработке платформы обратной связи для волонтеров и людей, нуждающихся в помощи. Новые IT-решения собираются ввести и в систему здравоохранения, которая в последний год подверглась значительной нагрузке. Многие выявленные проблемы удобно решать в режиме ручного управления - для этого внедрена гибкая IP-телефония.Олег Кувшинников заявил, что финансовые ресурсы на цифровую платформу для здравоохранения уже выделены, техническое задание уточняется. Планируется, что вологжане смогут с помощью современных технологий быстро записываться к специалистам, получать необходимую информацию. Такая система должна повысить качество жизни вологжан.По словам главы региона, ситуация с коронавирусной инфекцией в области стабилизировалась. В ближайшее время будут рассмотрены возможности послабления ограничений.