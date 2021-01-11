В Вологодской области мужчина получил лотерейный билет в подарок от любимой тещи. Презент оказался на редкость удачным - вологжанин стал победителем 1369 тиража и получил 1 миллион рублей.Об успехе супруги с двумя детьми узнали не сразу, т.к.1 января отмечали День рождение главы семьи. Он работает кузовщиком. На следующий день мужчина рассказал, что просто застыл от сообщения с суммой выигрыша на экране. «Просто не мог поверить своим глазам! В тот момент ко мне на кухню зашла жена, и мы вместе испытали эти невероятные эмоции», - поделился миллионер. Деньги победители планируют потратить на строительства дома - пока там лишь фундамент.По итогам новогодней лотереи в регионе стало на пять миллионеров больше. Еще шестеро вологжан получили призы свыше 700 тысяч рублей.