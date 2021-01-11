Жители областной столицы 16 января с 11:00 до 14:00 смогут сдать свои новогодние ели на бесплатную переработку по акции «дЕльный круговорот». В Вологде установят 4 точки с измельчителями: на территории «Вологодской слободы», во Фрязиновском и Ковыринском парках, на площади у Дворца спорта. Полученная щепа отправится в местный ботанический сад.Вологжанам сулят даже подарки и бонусы от партнера проекта, сообщила Вологда.рф. Автором акции выступила вологжанка Дарья Улитина еще в 2018 году. Активистка порадовалась, что проект набрал обороты и в 2021 уже будет 4 точки переработки. Девушка поблагодарила Администрацию города за поддержку и предоставление перерабатывающих машин.В этом году проект «дЕльный круговорот» проходит при поддержке МЦ «ГОР.СОМ 35», ФГБОУ ВО «ВоГУ», Молодежки ОНФ, Волонтерский центр города, экоотряда «Green People», Экологического актива ВоГУ и ЦРН.